Você se lembra do shopping de Rio Negro?

Com a notícia recente com os dados do IBGE sobre a estimativa de habitantes nas cidades, algumas pessoas defendem a ideia que Riomafra (junção de Rio Negro-PR e Mafra-SC) precisa de um shopping para gerar mais lazer aos cidadãos. Você concorda?

Segundo o IBGE, Mafra tem população estimada de 56.825 habitantes em 2021. A estimativa para Rio Negro é de 34.645 habitantes.

O fato é que Rio Negro já teve um “shopping”, embora muitos afirmem que era apenas uma “galeria comercial”. Você decide como quer chamar.

Em 2006 foi criado o Riomafra Shop, o primeiro e único “shopping” de Rio Negro até então. Era situado na Rua Vicente Machado, onde atualmente é a Farmácia Nissei, próximo a Praça João Pessoa.

Ele tinha lojas de roupas, celulares, calçados, joias, entre outras no primeiro piso e praça de alimentação e salas de jogos no segundo piso. O local permaneceu ativo até meados de 2010, quando encerrou as atividades.

A inauguração teve um grande show com fogos de artifício. Foi uma grande novidade para a cidade na época. Nos primeiros anos o público comparecia ao local para fazer compras, se divertir com os jogos eletrônicos e/ou de mesas, ou simplesmente para passear pelos corredores. Mas o movimento foi diminuindo. Culpa, talvez, da pandemia de 2009, que prejudicou o comércio em geral.

Você se lembra do Riomafra Shop? Tem boas lembranças? Não deixe de enviar o seu comentário. 😉