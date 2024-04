Você lembra? Em 1994 o dia virou noite em Rio Negro e Mafra

Nesta segunda-feira, dia 08 de abril, a Lua passará entre o Sol e a Terra, bloqueando completamente a face do Sol. O dia se transformará em noite por alguns minutos.

Será um eclipse solar total, mas infelizmente ele não será visível no Brasil. O eclipse desta segunda-feira será visível para os residentes da América do Norte.

O que você estava fazendo na manhã do dia 03 de novembro de 1994?

Naquele dia ocorreu o último eclipse solar total no Brasil no século XX. A Lua ocultou o disco solar durante quatro minutos, dentro da faixa de aproximadamente 200 quilômetros de diâmetro onde o fenômeno teve máxima visibilidade. A faixa de sombra viajou a uma velocidade aproximada de 4.000 km/h, entrando pelo Oceano Pacífico, atravessando o sul do Brasil e acabando ao sul do Oceano Atlântico.

A primeira cidade brasileira dentro da faixa de totalidade – em que o eclipse foi total – foi Foz do Iguaçu-PR. Já o último ponto no Brasil de onde foi possível ver o Sol completamente eclipsado foi em Criciúma-SC.

Eu tinha seis anos de idade e me lembro daquela manhã incrível, quando perto das 10h daquela quinta-feira ensolarada de primavera o dia em Rio Negro começou a se transformar em noite aos poucos. A temperatura também foi diminuindo.

Perto das 11h o dia virou completamente noite por aproximadamente quatro minutos em muitos municípios do Paraná e de Santa Catarina. O eclipse solar total impressionou muitas pessoas que nunca tinham visto o fenômeno antes. As luzes da cidade foram acesas, os animais ficaram confusos, as pessoas mais supersticiosas acharam que era o apocalipse, etc. Todos tinham algum sentimento com aquele fenômeno.

Aqui em Rio Negro o eclipse não foi total, mas foi formidável mesmo assim. O dia se transformou em um final de tarde/início de noite. Desde criança eu gosto de eventos astronômicos, então fiquei encantado com o eclipse. Embora não seja o ideal, eu e minha família utilizamos um negativo de fotos pra ver o fenômeno.

Quanto mais longe da faixa de totalidade, a magnitude (visão do eclipse) foi menor, como foi o caso da nossa região de Rio Negro. Mas tivemos um eclipse quase que total, com aproximadamente 85% do Sol tampado pela Lua. Foi incrível!

Sempre que surgem notícias sobre eclipses, os mais supersticiosos propagam notícias sobre o fim do mundo ou então que teremos dias de escuridão total, entre outras crenças populares. Isso já faz parte da cultura religiosa. Mas um eclipse é um fenômeno natural que sempre ocorreu e sempre ocorrerá.

Em média um eclipse solar total acontece a cada 18 meses, mas é considerado um evento astronômico raro por ser visível somente em uma estreita faixa sobre a Terra. No Brasil, o próximo eclipse solar total deve ocorrer em agosto de 2045.

Confira algumas reportagens sobre o eclipse de 1994: