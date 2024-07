Histórico prédio de Rio Negro completa 100 anos em 2024

Neste ano de 2024 um histórico prédio do Centro de Rio Negro está completando 100 anos. Ele fica localizado na esquina da Rua Dr. Vicente Machado com a Rua Bom Jesus, bem próximo da Paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna. Confira a localização no Google Maps: https://maps.app.goo.gl/XXApuuWpfokXnBSY9

O imóvel foi construído em 1924, como mostra a data fixada na fachada:

Fixar o ano da construção era algo tradicional no início do século XX. O prédio pertenceu a Emílio Metzger e sua família, que nos primeiros anos da década de 1910 tinham um comércio chamado “Casa Metzger” na mesma área onde o prédio foi construído.

Além de ter sido um importante comerciante, Emílio Metzger também foi vereador em Rio Negro, sendo membro do Partido Republicano Paranaense. Ele nasceu no dia 19 de setembro de 1875. Casou-se com Emma Sabatke em 01 de julho de 1899, em Rio Negro. Eles tiveram pelo menos cinco filhos e quatro filhas. Emílio faleceu em Curitiba no dia 10 de junho de 1936. Como forma de homenagear este cidadão rio-negrense, em 1950 a Lei nº 81 denominou algumas ruas do município, entre elas a Rua Camarista Emilio Metzger na Vila Paraná.

Com a inauguração do novo imóvel em 1924 a Casa Metzger ficou ainda maior, sendo um grande comércio de Rio Negro. Ela tinha seção de secos e molhados, fazendas e armarinho e também uma seção de ferragens, tintas, louças e outros produtos, como mostra esse anúncio de 1926 do jornal O Rio-Negrense:

A Casa Metzger permaneceu ativa por um bom tempo. Em 1939, por exemplo, ela ainda era forte e fez algumas doações de produtos ao Hospital Bom Jesus, como mostra o jornal O Rio-Negrense:

Com o tempo o prédio construído por Emílio Metzger foi aumentado. A partir dos anos 70 duas novas e grandes áreas foram anexadas ao prédio principal.

Popularmente o local ainda é conhecido como “prédio do Hirt”, pois até dezembro de 2012 a Comercial Hirt Ltda foi uma loja de móveis e eletrodomésticos bem tradicional em Rio Negro.

Além de Rio Negro, a Comercial Hirt tinha unidades em vários municípios da região, como Mafra, Canoinhas, Blumenau, Balneário Camboriú, Ituporanga, Itajai e Rio do Sul. No telhado do prédio de Rio Negro ainda há a logo da loja estampada. A data de abertura da loja em Rio Negro (registro oficial nos cadastros do município) é 14 de junho de 1965.

A Comercial Hirt utilizava o prédio histórico e duas alas onde atualmente há uma academia e também o boliche bar. Várias outras lojas se instalaram no local com o passar dos anos. Atualmente funcionam no prédio inaugurado em 1924 a empresa Aproest Proteção Veicular (parte inferior) e a Academia Körper Fitness, que realiza aulas de danças na parte superior.

Só o fato de haver danças no local mostra que o prédio está em boa situação devido às manutenções realizadas ao longo dos anos. São 100 anos de muita movimentação no local.

Eu acessei a parte interna do prédio e pude observar algumas características que ainda estão preservadas, como a estrutura de madeira do telhado, que foi construída com a técnica de encaixes sem pregos ou parafusos, formando treliças, algo que é bastante comum em construções no estilo enxaimel, por exemplo. Também nota-se que as paredes de alvenaria são grossas e feitas com tijolos maciços, algo bastante comum para construções antigas.

Em alguns cômodos ainda é possível observar a cor azul, que provavelmente era a cor original do prédio, pelo menos na parte interna. Nas sacadas ainda há as pinturas feitas no piso.

Eu agradeço ao rio-negrense George Blumenthal, sócio proprietário da Academia Körper Fitness, pela disponibilidade e por me autorizar a fazer as fotos internas do prédio. Também sou grato à professora Cínthia Maria Cordeiro, que é uma grande historiadora que sempre me apoia quando eu preciso. Ela me sugeriu a realização desta pesquisa, pois se trata de um importante prédio histórico de Rio Negro.

Durante as pesquisas eu encontrei documentos, fotos e vídeos históricos, como este comercial de TV da loja Comercial Hirt:

Também há fotos históricas do Arquivo Publico Municipal Maria da Glória Foohs. Elas ajudam a preservar a história desse local e também do Centro de Rio Negro: