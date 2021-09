Você lembra? Como era o trânsito sem o calçadão de Rio Negro

No dia 26 de agosto eu fiz uma publicação aqui no site sobre os sinaleiros de Rio Negro. Ela teve uma grande repercussão, sendo que um dos assuntos mais abordados nos comentários nas redes sociais foi o trânsito no Centro de Rio Negro antes da construção do atual calçadão.

Clique aqui para ler e ver fotos sobre os sinaleiros de Rio Negro

Eu resolvi criar esta publicação sobre o calçadão para mostrar como era o local quando ainda havia parte da Rua Vicente Machado por ali. Eu tinha apenas seis anos de idade quando o calçadão foi construído, então tenho pouca lembrança de como era o local antes. Felizmente há fotos que nos mostram como era o trânsito. Confira os registros após o texto.

Lendo comentários e relatos de pessoas que passavam por ali na época, percebe-se que a maioria defende atualmente que o trânsito no Centro de Rio Negro era melhor antes da construção do calçadão, pois garantia um acesso rápido até a “Ponte Nova” em direção a Mafra-SC, melhorando o fluxo de veículos no Centro. E, por isso, o comércio era favorecido também, de acordo com alguns comentários.

O Calçadão Albany Bussmann (este é o nome oficial) foi inaugurado no dia 11 de novembro de 1994 na Rua Vicente Machado, no Centro de Rio Negro-PR, anexo a Praça João Pessoa. O espaço é de 1.570 m². Ele foi criado com o objetivo de proporcionar o encontro do povo rionegrense.

Mas em maio de 1995 o calçadão foi refeito após a Prefeitura não aceitar a obra anterior por não apresentar as condições técnicas de qualidade desejadas.

No meu livro Rio Negro 150 Anos há mais detalhes sobre isso. Vale a pena conferir! 😉 Clique aqui para encomendar o seu exemplar.

Em janeiro de 2008 foi recuperado o gramado existente na Praça João Pessoa. Também foi realizada a pintura dos bancos da praça e do calçadão e a reforma dos pontos de táxi, adotando o aspecto da tradição alemã bucovina, com detalhes imitando madeira e pintura das paredes em branco.

Há um quiosque no calçadão. Atualmente ele é usado pela segurança pública, mas por anos foi cedido para uso comercial através de editais; então por vários anos o quiosque foi usado como lanchonete.

Ao conversar com algumas pessoas eu soube que na época da criação do calçadão houve revolta de parte da população que gostava do trânsito como era no local. A Rua Vicente Machado ia de encontro à Ponte Interestadual Coronel Rodrigo Ajace (popular “Ponte Nova”). Havia, como já mostrei, um sinaleiro na esquina para controlar o trânsito nesta que era e ainda é uma das ruas mais movimentadas na cidade.

Até hoje, no ano 2021, há pessoas que defendem a reabertura da rua no local do calçadão. E você, qual a sua opinião? Você lembra como era a rua antes do calçadão? Não deixe de enviar o seu comentário.