Show de Sérgio Reis em Rio Negro; veja fotos e relembre

O cantor Sérgio Reis é “assunto do momento” por causa de suas atitudes na política, mas que fique claro: eu quero deixar de lado a política nesta publicação e focar no “Sérgio Reis cantor”, e não no “Sérgio Reis político”. Não estou defendendo ou criticando nada de ações políticas nesta publicação. Até porque eu não sou simpatizante com o Governo Federal atual.

Portanto, estarei aqui valorizando o evento e o talento do músico. Combinado? Vamos relembrar:

Eu já fotografei diversos eventos e o show do cantor Sérgio Reis em Rio Negro é um dos mais memoráveis.

O evento foi realizado às 20h no dia 8 de novembro de 2013 no Estádio General Osório (popular “campo do Exército”), numa bela noite de sexta-feira. Um grande público prestigiou gratuitamente o show do Sérgio Reis, além da belíssima apresentação da Orquestra Villa Lobos.

Sérgio Reis cantou todas as músicas clássicas que as pessoas mais “experientes na vida” conhecem bem e adoram (eu, inclusive). O Menino da Porteira, Panela Velha, Coração de Papel, entre outras tantas de sucesso.

O cantor também interagiu com o público por diversas vezes durante o show. Ele ficou, inclusive, assustado e impressionando quando ouviu o som de um trem que passou na região durante o show. Ele perguntou assustado: “O que é isso?”. E o público gritou: “É o trem!”.

O show fez parte do projeto Música em Movimento da empresa Souza Cruz. O evento cultural itinerante teve como objetivo celebrar com o município e região os 110 anos da empresa no Brasil.

