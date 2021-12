Rio Negro é maior que Curitiba e poucas pessoas sabem disso

Eis uma curiosidade que poucas pessoas sabem: a cidade de Rio Negro-PR é maior que Curitiba! Recentemente eu fiz uma pesquisa rápida perguntando para pessoas próximas se sabiam disso e praticamente ninguém conhecia essa informação.

Mas como assim é maior que Curitiba? Isso é fake news só pra valorizar a cidade?

É simples: basta pesquisarmos sobre a lista dos 399 municípios do estado do Paraná por área territorial e verificarmos os dados atuais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A cidade de Rio Negro ocupa a 103ª colocação de maior território no Paraná, tendo uma área de 604,138 km², representando 0,3031% do Estado. Importante lembrarmos que no passado o território de Rio Negro era muito maior. Vale a pena pesquisar sobre a Guerra do Contestado. 😉

Curitiba ocupa a 153ª colocação com uma área territorial de 434,892 km², representando 0,2182% do Estado.

A maior cidade do Paraná é Guarapuava com 3 168,087 km² de área territorial, representando 1,5896% do Estado. Com uma área de 199 298,979 km², o estado do Paraná ocupa 34,5563% da Região Sul e 2,3419% do território nacional.

ÁREA URBANA

Já na lista de municípios do Paraná por área urbana, Curitiba ocupa a primeira colocação com 412,004 com km². Perceba que Curitiba praticamente não tem interior com área rural.

A cidade de Rio Negro está na 46ª colocação com 15,227 com km² de área urbana, mostrando que a maioria do território é interior com área rural.

Ao observarmos as imagens de satélites do Google podemos verificar isso facilmente. Observe a área verde em Curitiba e em Rio Negro:

HABITANTES

Mas é claro que em números de habitantes a cidade de Curitiba é a maior com 1.963.726 habitantes, segundo o IBGE. O menos populoso é Jardim Olinda, com 1.309 habitantes. Rio Negro ocupa a 51ª colocação com 34.645 habitantes (dados de 2021 do IBGE).

Você sabia dessa curiosidade? Conhecer a história e dados da cidade é sempre muito importante. Temos que valorizar sempre a nossa querida cidade de Rio Negro. Envie o seu comentário e espalhe a informação aos familiares e amigos.

