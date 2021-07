Aeroporto em Rio Negro? Estudos foram realizados no passado para a implantação

O 2º Batalhão Ferroviário faz parte da história da cidade de Rio Negro-PR. Ele foi instalado no dia 29 de julho de 1938 com a finalidade de participar da construção do Tronco Principal Sul que demandava de Rio Negro até Roca Sales-RS.

Enquanto estava instalado em Rio Negro, o 2º Batalhão Ferroviário também realizou uma planta topográfica para a cidade. Havia o interesse de se criar um “campo de pouso” na cidade, o que seria de grande importância para toda a região. A imprensa local divulgou na época que era apenas aguardada a planta topográfica para que fosse planejada e iniciada a terraplanagem o mais breve possível. Leia na íntegra:

Aeroporto de Rio Negro

Com a colaboração da Prefeitura, enviando mais operários, está chegando ao término o levantamento topográfico e nivelamento do local para o futuro aeroporto de Rio Negro, que será remetido imediatamente ao Departamento Aeroviário, todo o material solicitado.

Como é de conhecimento de todos, pois já divulgamos várias vezes, o referido “campo de pouso” será de grande importância para uma região. Num raio de 100 quilômetros servirá para pouso de emergência à Curitiba, Lapa, São Mateus, Canoinhas, Itaiópolis, Papanduva, Santa Cecília, São Bento, Rio Negrinho e principalmente Rio Negro e Mafra, que serão os maiores beneficiados.

Num raio de 300 quilômetros, este aeroporto será de melhores condições de segurança em operações aéreas, isto por estar situado a mais de 900 metros acima do nível do mar, com uma visibilidade panorâmica de 360 graus, com um ótimo teto, assim como a pressão atmosférica normal, ventos predominantes direcionais, com pista de mais de 2 mil metros.

Está somente sendo aguardada a Planta Topográfica, que, com a ilimitável colaboração do 2º Batalhão Ferroviário, será entregue dentro de mais alguns dias, para ser enviado com a maior urgência, isto para que seja planejada e iniciada a terraplanagem o mais breve possível. Renovamos os nossos agradecimentos ao comando do 2º Batalhão Ferroviário, que está prestando mais esta grande colaboração em prol do progresso de Rio Negro e região. Os rionegrenses não esquecerão.

Infelizmente o projeto não saiu do papel. Eu tentei obter mais informações diretamente com o Exército sobre esse fato, mas infelizmente não possuem os registros. Mas sem dúvida é um fato curioso. Um “aeroporto” em Rio Negro seria algo formidável.

O 2º Batalhão Ferroviário, que também teve a denominação histórica de “Batalhão Mauá” por identificar-se com o pioneirismo de Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, seu ilustre patrono, foi transferido para a cidade de Araguari-MG no ano de 1965.

Eu, particularmente, penso que seria importante haver um projeto atual para a implantação de um aeródromo na cidade. Seria de grande importância para a economia e para o turismo. E para o lazer também, já que há clubes que realizam voos para a população. Quando eu era criança tinha muito medo de avião. Eu corria atrás da porta toda vez que ouvia o barulho. Com o tempo eu superei esse medo e hoje fico encantado toda vez que vejo um avião. Corro para pegar a minha câmera e lente fotográfica de 300 mm para fotografar. Então para mim e para muitas outras pessoas seria uma atração incrível na cidade.

