Você sabia? Já nevou em Rio Negro por três vezes

No dia 23 de julho de 2013 a neve chegou a Rio Negro, Mafra e região e proporcionou uma experiência inesquecível para todos. Foi um momento inesquecível! Clique aqui e veja no Click Riomafra diversas fotos.

Eu jamais me esquecerei daquela noite. Eu saí para a rua com o meu saudoso pai Acir Lisboa para ver a neve cobrindo tudo. Eu tive que acordá-lo para avisar: “está nevando. Venha ver”.

Quais são as suas lembranças? Será que teremos neve outra vez? Eu torço para que sim!

E não foi pouca neve! Realmente foi um fato bastante raro e magnífico. A neve também gera estragos, eu sei, mas não podemos deixar de afirmar que é sim um fato que merece destaque sempre. Agora, dez anos depois, temos que relembrar porque isso é algo formidável da nossa história.

Mas o fato é que em 2023 não foi o primeiro registro de neve na história de Rio Negro. No meu livro Rio Negro 150 Anos eu coloquei as datas dos registros históricos conhecidos:

04 de agosto de 1881 – Primeiro registro de neve em Rio Negro.

19 de junho de 1892 – Novo registro de neve em Rio Negro, que durou quase o dia todo.

23 de julho de 2013 – A neve chegou a Rio Negro e região novamente e proporcionou uma experiência inesquecível para todos. A cor branca que cobria o chão, as casas e a vegetação foi motivo de alegria para a população que não conhecia este fenômeno.

Apesar de ser um país predominantemente tropical, a região sul do Brasil apresenta com relativa frequência a ocorrência de neve, principalmente em algumas cidades do estado de Santa Catarina, como São Joaquim, Urupema, Urubici e Bom Jardim da Serra.

Para que a neve ocorra, é necessário que haja presença de nuvens de chuva, e que a temperatura da atmosfera e do solo estejam abaixo de zero.