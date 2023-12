Você foi cliente do Sand’s Supermercado?

Visualizando algumas fotos históricas nos meus arquivos eu encontrei estas que mostram a fachada do Sand’s Supermercado. Você foi um cliente? Qual a lembrança que você tem do local?

Essa estrutura localizada na Rua Ricardo Koster, no bairro Bom Jesus em Rio Negro, já abrigou um clube de dança e outras empresas também, como a Embalplan, que funcionou ali antes de se tornar a empresa gigante que mais tarde foi comprada pela Klabin.

Mais tarde o Belém Supermercados adquiriu essa estrutura e alguns imóveis próximos para gerar a grande estrutura que temos atualmente.

De acordo com uma rápida pesquisa, o Sand’s Supermercado iniciou as atividades em 21/08/1986. A última atualização do CNPJ ocorreu em 08/08/1988 com a “extinção por encerramento liquidação voluntária”. Estas fotos – que provavelmente são do início dos anos 90 – mostram o mercado desativado, mas ainda com a fachada.

As fotos são de uma ação do SESI Rio Negro envolvendo escolas. Nelas podemos perceber outras coisas históricas, como a moto Yamaha D1 180 e a Kombi amarela da Polícia Militar do Paraná.

Isso é história. Vamos preservar!