A foto histórica mostra o professor Venceslau Muniz com seus alunos em Rio Negro. Ele teve papel fundamental no desenvolvimento de muitos cidadãos rionegrenses com o seu exemplo de vida, civismo e trabalhos dedicados a Rio Negro.

Venceslau Muniz é natural de Curitibanos-SC. Nasceu no dia 27 de setembro de 1887. Era filho de um tenente e de uma professora.

Chegou a Rio Negro no ano de 1911. Casou-se com Dalila Gomes Stock em 1914, na cidade de Joinville-SC. Tiveram 12 filhos, entre eles militares, professora, funcionárias públicas e diretora de escola infantil.

Venceslau foi professor em Rio Negro, Mafra, Lages (onde fundou um colégio), Porto União, Curitibanos e Curitiba.

Em Rio Negro ele foi professor e diretor do Colégio Rionegrense. Foi também patrono da Escola de Alfabetização de Adultos.

Em Mafra ele fundou o primeiro jornal do município “A Evolução”, em 1918.

Também teve participação na política, sendo do partido Republicano, porém nunca se candidatando.

Venceslau Muniz faleceu em 18 de janeiro de 1979, com então 92 anos de idade.

Atualmente há na cidade de Rio Negro, como homenagem, a Escola Municipal Professor Venceslau Muniz e a Biblioteca Pública Municipal Professor Venceslau Muniz. Em Mafra há uma rua com o nome no bairro Vila Nova.