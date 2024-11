Mega-Sena em Rio Negro: pedreiro foi um dos milionários

Três apostas acertaram as seis dezenas da Mega-Sena no concurso 1.127. Cada ganhador recebeu o prêmio de R$ 1.463.875,00.

O sorteio deste concurso ocorreu no dia 18 de novembro de 2009. Isso ficou para a história de Rio Negro-PR, pois o fato ocorreu numa noite de quarta-feira em frente à Praça João Pessoa. O Caminhão da Sorte da Caixa Econômica Federal esteve no município naquele dia.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Eu estive no local e fiz alguns registros. Confira as fotos após o texto. Eu lembro que o acontecimento agitou a cidade, principalmente com um movimento ainda maior nas lotéricas, que tiveram um número expressivo de apostas realizadas.

Um grande público de Rio Negro, Mafra e região teve a oportunidade de presenciar os sorteios das loterias naquela noite. Foi possível verificar como funciona todo o procedimento e tirar dúvidas com relação à transparência dos sorteios.

Algumas pessoas tiveram o privilégio de participar do sorteio ligando o dispositivo que libera as bolinhas e também como “auditor popular”. Além disso, muitas pessoas torceram bem de perto das bolinhas com as apostas feitas. A emoção foi grande! Um show musical animou o evento após os sorteios.

Naquela noite o sorteio também foi transmitido ao vivo na TV pela Rede Bandeirantes. As apostas ganhadoras na Mega-Sena naquela ocasião eram de Porto Alegre-RS, Rio de Janeiro-RJ e São Bernardo do Campo-SP. Os números sorteados foram: 5 – 8 – 14 – 24 – 29 – 30.

O sortudo de Porto Alegre tinha 40 anos naquele ano e trabalhava como pedreiro. Na época ele abriu sua primeira conta bancária, onde aplicou todo o dinheiro. Naquele ano a mídia nacional publicou uma reportagem sobre o ganhador:

Pedreiro assenta seu último tijolo antes de ganhar na Mega-Sena

Três pessoas foram sorteadas no concurso 1127 da Mega-Sena, realizado na última quarta-feira na cidade de Rio Negro (PR), no Caminhão da Sorte. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cada ganhador levou R$ 1,4 milhão.

Um dos sorteados é de Porto Alegre (RS) e tem 40 anos. Ele abriu sua primeira conta bancária, onde aplicou todo o dinheiro. Foi a segunda vez que entrou em um banco.

O gremista disse que teve duas grandes vitórias na quarta-feira. Uma de seu time sobre o Palmeiras, pelo placar de 2 a 0, e a outra no sorteio das seis dezenas. Ele aposta na Mega-Sena desde 1992, sempre com a mesma sequência numérica. Trabalhava como pedreiro, mas deve mudar de profissão. “Na quarta-feira assentei meu último tijolo”, afirmou o ganhador. Os outros dois ganhadores são de São Bernardo do Campo (SP) e Rio de Janeiro (SP).

O Caminhão da Sorte foi criado em 1980 pela Caixa Econômica Federal criou o Caminhão para ser um instrumento que possibilita que os sorteios sejam realizados em várias cidades do Brasil, criando assim uma maior proximidade com a população. As cidades que recebem o caminhão da sorte são previamente escolhidas e divulgadas no site das Loterias Caixa.

O próximo sorteio da Mega-Sena será neste sábado (09) com o concurso 2.795 e com o prêmio estimado em R$ 200 milhões. Caso tenha vencedor, o prêmio pago será um dos 10 maiores da história.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.