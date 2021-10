História da escultura de São Francisco de Assis do Seminário de Rio Negro

Neste dia 4 de outubro é celebrado o Dia de São Francisco de Assis. Em Rio Negro-PR e Mafra-SC há várias homenagens a São Francisco. Entre elas está a escultura que se encontra no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa, em Rio Negro.

Em 1934 foi inaugurada a imagem de São Francisco no Seminário e Collegio Seraphico de Rio Negro. Ela foi projetada e executada pelo Frei Geraldo Otto Roderfeld, nascido em 17 de setembro de 1913 em Paderborn na Alemanha.

Ao longo do tempo a escultura foi preservada com manutenções, incluindo pinturas. O início da restauração mais recente da imagem ocorreu no ano de 2014. No dia 30 de janeiro daquele ano a profissional Ana Letícia, técnica em restauração e servidora municipal da Secretaria de Cultura e Turismo de Rio Negro, com a assessoria da restauradora Luciane Ribas, esteve fazendo a primeira avaliação da escultura, tendo a finalidade de recuperar os traços originais da imagem de São Francisco. A obra estava parcialmente danificada devido às ações climáticas e intervenções que sofreu ao longo do tempo.

Em 2015 a imagem passou por um amplo processo de restauração. Após pesquisas realizadas, foi constatado que o autor da imagem, Frei Geraldo Otto Roderfeld, foi também o idealizador de outras esculturas em homenagem a São Francisco, tendo todas elas um fato em comum: não possuem nenhum tipo de pintura. E como o trabalho de restauração foca-se em preservar a originalidade da obra, a imagem passou por um processo de retirada das cinco camadas de tintas que apresentava.

A imagem continua no local original de sua instalação: na entrada principal do Seminário de Rio Negro, atual Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa.

SÃO FRANCISCO DE ASSIS

São Francisco nasceu em Assis, na Itália, em 1182. O religioso recebeu o nome de João Pedro de Bernardone, mas passou a ser chamado de Francisco pelo pai, que era um rico comerciante.

Francisco foi militar, mas desistiu de participar de batalhas e da fortuna da família para se juntar à Igreja Católica. Desapegado com os bens materiais, ele também dedicou parte da vida para cuidar de pessoas em situação de pobreza, dos animais e da natureza. Por isso, além de ser padroeiro dos animais e da natureza, ele também é conhecido como “santo dos pobres”.

Francisco morreu aos 44 anos, e a devoção dele se espalhou pelo mundo, mesmo antes de sua morte, segundo a Igreja Católica.

Em 13 de março de 2013, no Vaticano, o cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio fora eleito o novo papa da igreja católica. Pela primeira vez na história, a figura mais importante do catolicismo escolheu o nome papal “Francisco”. A inspiração foi São Francisco de Assis – após o pedido de outro cardeal, o brasileiro Cláudio Hummes, para que o novo pontífice “não se esquecesse dos pobres”.

ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Senhor,

Fazei de mim um instrumento de vossa Paz.

Onde houver Ódio, que eu leve o Amor,

Onde houver Ofensa, que eu leve o Perdão.

Onde houver Discórdia, que eu leve a União.

Onde houver Dúvida, que eu leve a Fé.

Onde houver Erro, que eu leve a Verdade.

Onde houver Desespero, que eu leve a Esperança.

Onde houver Tristeza, que eu leve a Alegria.

Onde houver Trevas, que eu leve a Luz!

Ó Mestre,

fazei que eu procure mais:

consolar, que ser consolado;

compreender, que ser compreendido;

amar, que ser amado.

Pois é dando, que se recebe.

Perdoando, que se é perdoado e

é morrendo, que se vive para a vida eterna!

Amém