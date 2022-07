Todos os anos o 5º Regimento de Carros de Combate (5º RCC) realiza um evento em celebração ao aniversário do “Sargento Max Wolff Filho”, considerado o herói rionegrense na 2ª Guerra Mundial. Ele nasceu em Rio Negro-PR no dia 29 de julho de 1911 e morreu em combate no dia 12 de abril de 1945 na Batalha de Montese, na Itália.

Max Wolff Filho integrou o 11º Regimento de Infantaria. Em sua trajetória de vida, chegou a trabalhar no transporte de erva-mate realizado a barco pelo rio Negro. Já no Exército recebeu o título de “Rei dos Patrulheiros”, um reconhecimento da mídia da época e dos próprios companheiros a quem era uma unanimidade entre a tropa brasileira. Assediado pela imprensa, o Sargento Wolff comandava um pelotão especial, responsável por missões altamente arriscadas, de incursões ao território inimigo ao resgate de feridos na “Terra de Ninguém”. Bem humorado, voluntarioso e altamente eficiente, sua fama se espalhou pelos campos de batalha, sendo condecorado inclusive pelo exército Norte Americano.

O que poucas pessoas sabem é que o herói rionegrense na 2ª Guerra Mundial possui uma revista em quadrinhos. A atuação da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na 2ª Guerra Mundial foi desenhada em duas séries de histórias em quadrinhos (HQ). A Coleção Aventuras – A Revista do Expedicionário e a série Histórias da FEB foram produzidas para mostrar o heroísmo da participação dos pracinhas brasileiros em eventos históricos da guerra e também o cotidiano das tropas nacionais no teatro de guerra.

A Coleção de Aventuras – Edição Especial Max Wolf foi publicada em setembro de 1957. O preço de cada exemplar era Cr$ 7,00. Foi impressa pela Editora Garimar em preto e branco no formato americano (17 x 26 cm) com lombada com grampos.

Confira e conheça a história através dos quadrinhos: