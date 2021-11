A primeira “Rua XV de Novembro” do Brasil é de Rio Negro-PR

A Proclamação da República Brasileira ocorreu no dia 15 de novembro de 1889. Após isso, muitas ruas pelo Brasil receberam a denominação Rua XV de Novembro.

Todavia, Rio Negro-PR teve a primeira rua do Brasil com o nome “Rua XV de Novembro”.

No dia 18 de novembro de 1870 o vereador João Bley propôs que em Rio Negro a “Rua do Portão Novo” tivesse seu nome alterado para “Rua XV de Novembro”, em homenagem à data de instalação do município, que ocorreu em 15 de novembro de 1870.

No dia 27 de maio de 1884 foi assinado um contrato para as obras de melhorias na Rua XV de Novembro.