O curioso sistema de coleta de esgoto em Rio Negro antes da Sanepar

No passado, antes de surgir o sistema moderno de coleta de esgoto da Sanepar, a cidade de Rio Negro-PR enfrentou dificuldades para que as residências pudessem ter fossas, já que estas enchiam rapidamente porque a água não infiltrava no solo.

Com a necessidade de ter um sistema de coleta de esgoto melhor, o Sr. Ari Kunzer, morador da cidade, inovou na prestação de serviços confeccionando caixas de madeira que eram instaladas diretamente nos vasos sanitários para recolher os resíduos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Diariamente, no período das 22h à 01h, as caixas eram substituídas por outras vazias. Os resíduos eram descartados e as caixas lavadas para reutilização. Este serviço foi mantido até 1970.

No meu livro Rio Negro 150 Anos há mais informações sobre isso. Vale a pena conferir! 😉 Clique aqui para encomendar o seu exemplar.

Os “cubeiros” eram os profissionais responsáveis pelos recolhimentos dos recipientes de madeira, chamados de cubos. A querida Marlene Olenik Schiller me lembrou disso.

A Rede Coletora de Esgotos e a Estação de Tratamento de Esgotos começou a ser construída em 1963 em Rio Negro pela Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR).

(imagem ilustrativa)