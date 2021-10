Conheça a história de Diniz Assis Henning, que dá nome à nossa ponte metálica

A nossa histórica ponte metálica foi reinaugurada no dia 24 de junho de 2000, recebendo a denominação “Dr. Diniz Assis Henning”.

As solenidades reuniram mais de cinco mil pessoas. Durante o evento, que durou aproximadamente duas horas, a família do médico Diniz Assis Henning recebeu o Decreto de denominação da ponte.

O médico Diniz Assis Henning nasceu em 2 de novembro de 1929 e faleceu em 20 de julho de 1987. Foi clínico geral, anestesista e ortopedista. Sempre foi considerado o médico das famílias, amigo e filantropo que atendia a todos sem distinção de classe social.

Diniz Assis Henning estudou na Escola Municipal do Sítio dos Rauen e Instituto de Educação Rionegrense do professor Venceslau Muniz, além do Internato do Colégio Paranaense. Iniciou a faculdade de medicina da Universidade Federal do Paraná em 1951, fazendo seus estágios no Hospital de Crianças Dr. Cesar Pernetta em Curitiba (onde há atualmente o Hospital Pequeno Príncipe), e no Pronto Socorro Ipiranga em São Paulo. Também frequentou os serviços de radiologia e anestesiologia do Hospital das Clínicas de Curitiba.

Em Mafra atuou como:

Médico da Cooperativa dos Ferroviários e Rodoviários por seis anos.

Diretor Clínico do Hospital São Vicente de Paulo por dez anos, além de ser o responsável pelo serviço de radiologia do hospital pelo período de 12 anos. Foi ainda anestesista e responsável pela ortopedia por seis anos neste mesmo hospital.

Diretor da Maternidade Dona Catarina Kuss no período de março de 1972 a março de 1986.

Em Rio Negro:

Diretor do SAMDU.

Médico na Maternidade de Rio Negro e Hospital Bom Jesus.

Na região foi fundador do Banco de Sangue e Serviço de Hidratação Infantil. Diniz Assis Henning também foi Médico Perito do Instituto de Aposentados e Pensionistas da Indústria (IAPI). Quando o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) foi criado, Diniz passou a ser o Coordenador da Perícia Médica e depois se tornou chefe do departamento médico. Foi também o Coordenador do Acidente do Trabalho, até sua aposentadoria no Instituto, e 2º Tenente da Polícia Militar do Paraná.

Vários relatos citam que Diniz Assis Henning era um homem altruísta, simples e muito dedicado. Em um texto escrito por Sônia Maria Mormann Wibbelt no ano de 1987 para o jornal Gazeta de Riomafra, consta:

Grande doutor! Honrou seu juramento e fez de sua profissão a sua vocação. Homens como ele enfeitam o céu e deixam um enorme vazio na terra… Dr. Diniz Assis Henning, médico amigo, o bom samaritano que tantos pobres e infelizes tiveram a felicidade de encontrar no meio do caminho. Durantes muitos anos o médico Diniz foi ainda, o diretor-clínico da Maternidade e Hospital de Mafra, onde também atendia a todos indistintamente. Apesar de seu nome referenciado para a Ponte Metálica pelos vereadores rionegrenses e depois pelos mafrenses, toda a população concordou com a mais que merecida homenagem que recebeu o Dr. Diniz Assis Henning, o médico amigo de várias gerações!

* Com informações do jornal Gazeta de Riomafra